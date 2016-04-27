Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН: Форум в Баку прошел успешно

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в Баку прошел успешно. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер.

Он поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку Альянса цивилизаций ООН, отметив, что форум выполнил все свои цели.

В свою очередь министр культуры и туризма Абульфаз Гараев заявил, что в целом в работе и организации форума приняли участие около 6 тыс. человек, включая волонтеров. Непосредственно на форуме приняли участие 1516 человек, в том числе 705 официальных представителей (на уровне послов, министров, премьер-министров и глав государств) из 120 стран мира. За три дня работы в рамках форума было организовано 41 мероприятие.

"Форум достиг своих целей. В рамках форума был принят важный политический документ - Бакинская декларация, отражающий единство в плане культурного понимания", - заявил министр А. Гараев.