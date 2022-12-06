Верховный главнокомандующий: Азербайджано-турецкое единство нерушимо, вечно

Единство Азербайджана и Турции нерушимо, вечно.
Как передает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время телефонного обращения к участникам совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции.
"Поздравляю с успешным завершением военных учений, совместно организованных Вооруженными силами Азербайджана и Турции. Эти учения назывались "Братский кулак". Это проявление турецко-азербайджанского единства. Наше единство нерушимо, вечно. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - отметил глава государства.