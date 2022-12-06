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Верховный главнокомандующий: Азербайджано-турецкое единство нерушимо, вечно

Верховный главнокомандующий: Азербайджано-турецкое единство нерушимо, вечно "Наше единство нерушимо, вечно".
Внешняя политика
6 декабря 2022 г. 15:36
Верховный главнокомандующий: Азербайджано-турецкое единство нерушимо, вечно

Единство Азербайджана и Турции нерушимо, вечно.

Как передает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал во время телефонного обращения к участникам совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

"Поздравляю с успешным завершением военных учений, совместно организованных Вооруженными силами Азербайджана и Турции. Эти учения назывались "Братский кулак". Это проявление турецко-азербайджанского единства. Наше единство нерушимо, вечно. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Azərbaycan-Türkiyə birliyi sarsılmazdır, əbədidir"

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