Верховная Рада Украины призвала ПАСЕ и Милли Меджлис к диалогу и налаживанию сотрудничества

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям к

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям к диалогу и налаживанию сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на сайт Верховной Рады, в документе говорится, что учитывая ситуацию, возникшую во время зимней сессии ПАСЕ 2024 года, и неподтверждение полномочий парламентской делегации Азербайджана, в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству во время заседания 7 февраля 2024 года было одобрено обращение Комитета сторон.

"Комитет в своем обращении призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы и Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям найти возможность вернуться к переговорному процессу и путем конструктивного диалога урегулировать вопросы, возникшие между обеими сторонами, какими бы острыми на сегодняшний день не казались эти проблемы, руководствуясь принципами демократии и верховенства права", - говорится в документе.