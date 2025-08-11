О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 12:24
Верховная рада Украины: Признательны Азербайджану за очередную гумпомощь

Украина выразила благодарность Азербайджану за предоставление очередной гуманитарной помощи.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Верховной рады Украины Олена Кондратюк написала на своей странице в соцсети Х.

"Мы благодарны Азербайджану за постоянную гуманитарную поддержку Украины", - написала она.

Напомним, что 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

