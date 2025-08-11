Верховная рада Украины: Признательны Азербайджану за очередную гумпомощь

Украина выразила благодарность Азербайджану за предоставление очередной гуманитарной помощи.
Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Верховной рады Украины Олена Кондратюк написала на своей странице в соцсети Х.
"Мы благодарны Азербайджану за постоянную гуманитарную поддержку Украины", - написала она.
Напомним, что 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.
We are grateful to Azerbaijan for continuous humanitarian support of Ukraine— Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk)
https://t.co/K4xAYg14WI August 11, 2025