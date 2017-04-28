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    Венгрия выделила Азербайджану 100 000 евро на очистку территории Джейранчеля от мин

    Взнос был сделан на счет Агентства Поддержки и Закупки НАТО

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Правительством Венгрии был сделан взнос на сумму 100 000 евро в проект Трастового Фонда, действующего в рамках Партнёрства во имя мира в целях очистки от неразорвавшихся боеприпасов в окрестности Джейранчель в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Венгрии, взнос был сделан на счет Агентства поддержки и закупки НАТО.

    На заседании Комитета партнерства и кооперативной безопасности в штаб-квартире НАТО Турция как лидирующая страна 3-ей фазы Джейранчельского проекта и Азербайджан как страна-получатель выразили свою признательность правительству Венгрии.

    Отметим, что посольство Венгрии в настоящее время выполняет функции контактного посольства НАТО в Азербайджане.

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