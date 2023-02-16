Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра

Азербайджан, который является поставщиком полезных ископаемых и зеленых (возобновляемых) источников энергии, становится все больше логическим центром.

Азербайджан становится не просто поставщиком ископаемых, а теперь и зеленых энергоресурсов, но все больше и больше укрепляет свою роль важного логистического центра между Востоком и Западом, особенно на фоне российско-украинской войны.

Об этом Report заявил венгерский политолог Золтан Киселли.

По его словам, в результате глобализации экономический рост будет смещаться на Восток, прежде всего в Азию.

"Азербайджан, обладающий ресурсами и располагающийся на маршруте Среднего коридора китайского нового Шелкового пути, является частью этого хорошо растущего региона со значительным потенциалом",- сказал он.

Политолог подчеркнул, что Венгрия является наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ), что означает близкие отношения со странами-участниками, в том числе и с Азербайджаном.

По словам Киселли, в его стране хорошо развито автомобилестроение, и Венгрия является одной из трех стран в мире, где представлены все три ведущих немецких гиганта автопрома - Audi, Mercedes и BMW.

Производство автомобилей и автомобильных аккумуляторов очень энергоемкое, поэтому азербайджано-грузино-румыно-венгерское подводное соединение, по которому планируется экспортировать электроэнергию, станет дополнительным ее источником для промышленности.

Киселли добавил, что помимо энергокабеля, будет проложена и коммуникационная линия, что представляет интерес для венгерских телекоммуникационных компаний.

"Азербайджан становится транзитным центром для поездок в Россию. Поэтому венгерская авиакомпания WizzAir хочет увеличить количество рейсов между Будапештом и Баку", - отметил он.

Эксперт отметил, что представленная в Азербайджане венгерская энергетическая компания MOL хочет увеличить свою производственную мощность в Азербайджане, чтобы, доставляя энергоресурсы через Турцию в Венгрию, покрыть потребности населения и промышленности, а также уменьшить зависимость от российского газа.

"Венгрия также является частью китайского нового Шелкового пути, поэтому из-за войны Средний коридор через территорию Азербайджана становится все более актуальным. Венгрия хочет использовать этот маршрут, чтобы обойти от затронутую войной территорию в своей торговле с Азией", - заключил Золтан Киселли.