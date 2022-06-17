Венесуэльский министр: Мы заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в онлайн-формате с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в онлайн-формате с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны подчеркнули перспективы расширения сотрудничества между странами по всем направлениям и обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня. Они выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отметил заинтересованность Венесуэлы в расширении связей с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.