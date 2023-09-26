Венесуэльский дипломат: У нас с Азербайджаном выгодные партнерские отношения

"Между Венесуэлой и Азербайджаном существуют партнерские отношения, основанные на двустороннем и многостороннем взаимовыгодном сотрудничестве".

"Между Венесуэлой и Азербайджаном существуют партнерские отношения, основанные на двустороннем и многостороннем взаимовыгодном сотрудничестве".

Об этом американскому бюро Report заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН, посол Хоакин Перес Айестаран, принявший участие в конференции "Деколонизация: тихая революция", организованной Азербайджаном в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).

"Мы очень удовлетворены достижениями, достигнутыми между двумя странами, особенно за последние несколько лет. География и содержание нашего сотрудничества расширяются день ото дня.

Мы знаем, что есть много сфер, в которых мы продолжим укреплять эти отношения и существующую дружбу", - подчеркнул Хоакин Перес Айестаран.