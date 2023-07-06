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Венесуэла высоко оценивает председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

Венесуэла высоко оценивает председательство Азербайджана в Движении неприсоединения В Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Венесуэлы Джейхуна Байрамова и Ивана Хиля Пинто.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 19:02
Венесуэла высоко оценивает председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

В Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Венесуэлы Джейхуна Байрамова и Ивана Хиля Пинто.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, встреча прошла в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Глава МИД Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венесуэлы в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения. Министры обменялись мнениями о возможностях двустороннего и многостороннего сотрудничества. Председательство Азербайджана в ДН было высоко оценено", - говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

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