Венесуэла высоко оценивает председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

В Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Венесуэлы Джейхуна Байрамова и Ивана Хиля Пинто.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, встреча прошла в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Глава МИД Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Венесуэлы в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения. Министры обменялись мнениями о возможностях двустороннего и многостороннего сотрудничества. Председательство Азербайджана в ДН было высоко оценено", - говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.