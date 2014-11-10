Венецианская Комиссия вынесет заключение по закону об НПО Азербайджана

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Венецианской Комиссии Совета Европы 13-14 ноября посетит Азербайджан. Как сообщили Report в пресс-службе Венецианской Комиссии, в ходе визита делегация проведет встречи с представителями властей, а также организаций гражданского общества Азербайджана.

Целью визита является подготовка заключения по закону о неправительственных организациях Азербайджана, куда недавно были внесены поправки.

Проект заключения по закону об НПО Азербайджана будет представлен в Венецианскую комиссию для принятия на пленарной сессии в декабре этого года.