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    Венецианская комиссия СЕ вынесет заключение по закону об НПО Азербайджана

    Проект заключения по закону об НПО Азербайджана включен в повестку пленарной сессии ВК

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Венецианская комиссия Совета Европы вынесет заключение по закону об НПО Азербайджана 12 декабря. Как сообщили Report в пресс-службе ВК, соответствующий проект заключения включен в повестку 101-ой пленарной сессии Венецианской комиссии, которая пройдет 12-13 декабря. 

    В ходе предстоящей сессии также ожидается принятие заключений по закону о люстрации в Украине, ряда законопроектов Грузии, Молдовы, Черногории. 

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