Венецианская комиссия СЕ вынесет заключение по закону об НПО Азербайджана

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Венецианская комиссия Совета Европы вынесет заключение по закону об НПО Азербайджана 12 декабря. Как сообщили Report в пресс-службе ВК, соответствующий проект заключения включен в повестку 101-ой пленарной сессии Венецианской комиссии, которая пройдет 12-13 декабря.

В ходе предстоящей сессии также ожидается принятие заключений по закону о люстрации в Украине, ряда законопроектов Грузии, Молдовы, Черногории.