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    Венецианская Комиссия примет итоговое мнение по поправкам в Конституцию Азербайджана в октябре

    Мнение будет принято в ходе очередной пленарной сессии Венецианской Комиссии

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Венецианская комиссия Совета Европы примет итоговое мнение по поправкам в Конституцию Азербайджана в ходе очередной пленарной сессии ВК 14-15 октября. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Венецианской Комиссии. 

    Напомним, 6 сентября Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы запросило Венецианскую комиссию оценить поправки в Конституцию Азербайджана.

    Референдум касательно внесения поправок в Конституцию Азербайджана пройдет в стране 26 сентября. 

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