Венецианская Комиссия примет итоговое мнение по поправкам в Конституцию Азербайджана в октябре

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Венецианская комиссия Совета Европы примет итоговое мнение по поправкам в Конституцию Азербайджана в ходе очередной пленарной сессии ВК 14-15 октября. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Венецианской Комиссии.

Напомним, 6 сентября Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы запросило Венецианскую комиссию оценить поправки в Конституцию Азербайджана.

Референдум касательно внесения поправок в Конституцию Азербайджана пройдет в стране 26 сентября.