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Эксперт: США должны учитывать новые реалии региона после победы Азербайджана

Эксперт: США должны учитывать новые реалии региона после победы Азербайджана "Атлантический совет" пытается выработать новую, более артикуляторную линию поведения в отношении южнокавказского региона, в частности, Азербайджана
Внешняя политика
26 января 2021 г. 16:55
Эксперт: США должны учитывать новые реалии региона после победы Азербайджана

"Атлантический совет" (Atlantic Council) пытается выработать новую, более артикуляторную линию поведения в отношении южнокавказского региона, в частности, Азербайджана.

Об этом Report заявил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя онлайн-семинар действующего в Вашингтоне одного из самых влиятельных мозговых центров США- "Атлантического совета" с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

По его словам, проведение подобной онлайн-встречи свидетельствует о том, что это структура, которая имеет непосредственное отношение к выработке американской внешней политики, пытается определить для себя акценты и систему координат американских интересов в нашем регионе.

"И эти попытки конечно же делаются с привлечением политического руководства Азербайджана. Поэтому это очень важный месседж, говорящий о том, что США будут ориентироваться в том числе на мнение азербайджанского правительства. Поскольку они считают, что партнерские отношения с Баку позволят в полной мере обеспечить американские национальные интересы в регионе", - считает политолог.

Он также подчеркнул, что, конечно же, регион меняется, в частности, под влиянием победоносной кампании азербайджанской армии, формируются новые геополитические реалии, которые США должны учитывать.

"В вопросах, которые были заданы азербайджанской стороне, все это прослеживалось. Надо сказать, что конструктивное взаимодействие с США для Азербайджана является очень важным фактором геополитического баланса в регионе. В данном случае, мы заинтересованы в продолжении диалога с Вашингтоном. Но мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог строился на полном учете взаимных интересов и согласовании интересов по основным вопросам. Для США важна роль Азербайджана в энергетической карте региона, на карте так называемого Большого Ближнего Востока, в контексте взаимоотношения со странами Каспийского и центральноазиатского региона и многих вопросах. Поэтому, я считаю, что Atlantic Council и его специалисты смогут расставить правильные акценты и сориентировать новую администрацию на выполнение стоящих перед ней задач в условиях растущей роли и влияния Азербайджана в регионе", - подытожил И. Велизаде.

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