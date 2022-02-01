Великое национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию

Великое национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Великое национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Как сообщает Report, документ направлен в Комитет по внешним связям Великого национального собрания для утверждения.

Отметим, что сегодня Милли Меджлис Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию.

Декларация была подписана 15 июня 2021 года в городе Шуша президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.