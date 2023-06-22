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Великобритания высоко ценит участие главы МИД Азербайджана в конференции по восстановлению Украины

Великобритания высоко ценит участие главы МИД Азербайджана в конференции по восстановлению Украины Правительство Великобритании высоко ценит участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в конференции по восстановлению Украины.
Внешняя политика
22 июня 2023 г. 10:48
Великобритания высоко ценит участие главы МИД Азербайджана в конференции по восстановлению Украины

Правительство Великобритании высоко ценит участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в конференции по восстановлению Украины.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.

"Правительство Великобритании высоко ценит участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в конференции по восстановлению Украины. Приветствую намерение Азербайджана увеличить помощь Украине в разминировании и других жизненно важных областях", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке UK ambassador welcomes Azerbaijan's announcement on increasing aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Azərbaycanın Ukraynaya yardımı artıracağını elan etməsini alqışlayıram"

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