Великобритания продолжает сотрудничество с Азербайджаном в разминировании

Великобритания продолжает сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

"Наземные мины угрожают жизни людей и препятствуют их возвращению в свои дома еще долгое время после окончания войн", - говорится в публикации.