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Великобритания приветствует решение Азербайджана о запрете на одноразовую пластиковую посуду

Великобритания приветствует решение Азербайджана о запрете на одноразовую пластиковую посуду Посол: Мы должны коллективно защищать окружающую среду
Внешняя политика
1 июля 2021 г. 18:43
Великобритания приветствует решение Азербайджана о запрете на одноразовую пластиковую посуду

Великобритания приветствует решение Азербайджана о запрете на импорт, производство и продажу одноразовой пластиковой посуды.

Об этом Report заявили в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарм так прокомментировал это решение: "Отличные новости! Каждый год миллионы тонн пластиковых отходов выбрасываются в океаны. Мы должны коллективно защищать окружающую среду, сокращая выбросы пластика, повторно используя и перерабатывая его. Вместе мы можем внести изменения".

Напомним, с 1 июля в Азербайджане запрещен импорт, производство и использование одноразовых пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Azərbaycanın plastik qablarla bağlı qərarını alqışlayır

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