Великобритания приветствует решение Азербайджана о запрете на одноразовую пластиковую посуду

Посол: Мы должны коллективно защищать окружающую среду

Великобритания приветствует решение Азербайджана о запрете на импорт, производство и продажу одноразовой пластиковой посуды.

Об этом Report заявили в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарм так прокомментировал это решение: "Отличные новости! Каждый год миллионы тонн пластиковых отходов выбрасываются в океаны. Мы должны коллективно защищать окружающую среду, сокращая выбросы пластика, повторно используя и перерабатывая его. Вместе мы можем внести изменения".

Напомним, с 1 июля в Азербайджане запрещен импорт, производство и использование одноразовых пластиковых ложек, вилок, ножей, тарелок и чашек.