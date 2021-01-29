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Великобритания и ПРООН расширяют сотрудничество в Азербайджане

Великобритания и ПРООН расширяют сотрудничество в Азербайджане Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп встретился с постоянным представителем программы развития ООН (ПРООН) в стране Алессандро Фракассетти
Внешняя политика
29 января 2021 г. 17:45
Великобритания и ПРООН расширяют сотрудничество в Азербайджане

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп встретился с постоянным представителем программы развития ООН (ПРООН) в стране Алессандро Фракассетти.

Как сообщает Report, стороны обсудили сотрудничество по продвижению гендерного равенства и повышению энергоэффективности в Азербайджане. По итогам встречи были подписаны два соглашения.

Первым из них было соглашение об использовании ресурсов Соединенного Королевства для расширения успешной работы женских ресурсных центров в Барде, Агджабеди и Тертере.

Вторым соглашением cтал Меморандум о сотрудничестве, направленный на содействие повышению энергоэффективности зданий и активизацию инновационной экологической инфраструктуры в регионах Гянджа и Барда. Эти регионы были выбраны с учетом того, что они серьезно пострадали в результате недавней вспышки военного конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya və BMTİP Azərbaycandakı əməkdaşlığı genişləndirir
Версия на английском языке UK and UNDP expand cooperation in Azerbaijan

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