Великобритания и ПРООН расширяют сотрудничество в Азербайджане

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп встретился с постоянным представителем программы развития ООН (ПРООН) в стране Алессандро Фракассетти

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп встретился с постоянным представителем программы развития ООН (ПРООН) в стране Алессандро Фракассетти.

Как сообщает Report, стороны обсудили сотрудничество по продвижению гендерного равенства и повышению энергоэффективности в Азербайджане. По итогам встречи были подписаны два соглашения.

Первым из них было соглашение об использовании ресурсов Соединенного Королевства для расширения успешной работы женских ресурсных центров в Барде, Агджабеди и Тертере.

Вторым соглашением cтал Меморандум о сотрудничестве, направленный на содействие повышению энергоэффективности зданий и активизацию инновационной экологической инфраструктуры в регионах Гянджа и Барда. Эти регионы были выбраны с учетом того, что они серьезно пострадали в результате недавней вспышки военного конфликта.