Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 военнопленных

Правительство Великобритании приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских военнопленных.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.
"Это важный гуманитарный жест", отмечается в публикации.
Напомним, что накануне Азербайджан вернул в Ереван 17 армянских военнопленных.
The UK government welcomes the release of 17 Armenian prisoners by Azerbaijan. This is an important humanitarian gesture.— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan)
October 5, 2022