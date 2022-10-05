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Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 военнопленных

Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 военнопленных Правительство Великобритании приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских заключенных.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 14:47
Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 военнопленных

Правительство Великобритании приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских военнопленных.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

"Это важный гуманитарный жест", отмечается в публикации.

Напомним, что накануне Азербайджан вернул в Ереван 17 армянских военнопленных.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Azərbaycanın 17 hərbi əsiri Ermənistana qaytarmasını alqışlayır
Версия на английском языке UK welcomes release of 17 Armenian prisoners by Azerbaijan

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