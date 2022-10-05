Великобритания приветствует передачу Азербайджаном Армении 17 военнопленных

Правительство Великобритании приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских заключенных.

Правительство Великобритании приветствует передачу Азербайджаном 17 армянских военнопленных.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

"Это важный гуманитарный жест", отмечается в публикации.

Напомним, что накануне Азербайджан вернул в Ереван 17 армянских военнопленных.