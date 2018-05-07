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    Великий герцог Люксембургский поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Великий герцог Люксембургский Анри направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше превосходительство.

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики. Выражаю уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между нашими странами и с нетерпением ожидаю будущего сотрудничества.

    Господин президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности и передаю Вашему превосходительству свое высокое почтение".

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