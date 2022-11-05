Великая Победа в Карабахе – коронное произведение президента Ильхама Алиева

За каждой военной победой, безусловно, стоит Верховный главнокомандующий армией. В этом смысле президент Ильхам Алиев сыграл исключительную роль в победе в 44-дневной войне. Великая победа в Карабахе - это коронное произведение президента Ильхама Алиева.

За каждой военной победой, безусловно, стоит Верховный главнокомандующий армией. В этом смысле президент Ильхам Алиев сыграл исключительную роль в Победе в 44-дневной войне. Великая Победа в Карабахе - это коронное произведение президента Ильхама Алиева.

Об этом Report сказал политолог Заур Мамедов, отметив, что Азербайджан обеспечил победу в очень сложных геополитических условиях: “В настоящее время многие страны сталкиваются с гегемонией некоторых государств. В таких условиях выиграть войну совсем непросто. Это был первый раз за последние 200 лет, когда мусульманское государство одержало победу над христианской страной. Таким образом, наша победа носит исторический характер. Именно в результате этой победы изменились региональные геополитические реалии”.

З.Мамедов подчеркнул, что с первого дня своего прихода к власти президент Ильхам Алиев шаг за шагом проводил политику по освобождению Восточного Зангезура и Карабаха: “Глава государства выполнил свои обещания, данные во время прихода к власти в 2003 году. Президент еще десятилетия назад определил верную стратегию для победы над Арменией, освобождения наших земель от оккупации. Социально-экономические реформы, проводимые в стране, повышение прозрачности государственного управления, отражение угроз во внешней политике, двусторонние международные отношения Азербайджана и другие моменты были составной частью этой стратегии. Именно в результате этих шагов мы одержали историческую победу”.

Эксперт также отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан является географически небольшим государством, он стал одним из важных акторов в мировой политике: “Сегодня мы рады отмечать вторую годовщину Отечественной войны как народ-победитель. Азербайджанский народ счастлив, что 30-летней оккупации его территорий положен конец”.