Ведется работа по согласованию новых рамок партнерства между НАТО и Азербайджаном

Сейчас мы ведем работу по согласованию новых рамок партнерства между НАТО и Азербайджаном.

Сейчас мы ведем работу по согласованию новых рамок партнерства между НАТО и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству – АЗЕРТАДЖ 18 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В рамках этой работы мы сосредоточимся на решении таких вопросов, как оперативная совместимость, то есть на том, как обеспечить взаимодействие с Вооруженными силами Азербайджана в соответствии со стандартами НАТО, чтобы они были полностью оперативно совместимы с силами НАТО. Мы также сосредоточимся на вопросах военного образования, что также повысит оперативную совместимость между нашими силами. Мы рассмотрим и другие области, в которых мы можем еще больше углубить наше сотрудничество. Все это приблизит силы Азербайджана и НАТО друг к другу, что, я думаю, будет взаимовыгодно как для Азербайджана, так и для союзников по НАТО", - подчеркнул Й.Столтенберг.