Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Ведется работа по определению точной даты следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Ведется работа по определению точной даты следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя информацию о переносе встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

"Мы надеемся, что эта встреча состоится в ближайшее время", - добавил А. Гаджизаде.

Он отметил, что, как правило, существует практика объявления точной даты проведения встречи принимающей стороной.

Напомним, что встречу глав МИД Азербайджана и Армении планировалось провести в Вашингтоне в июне.