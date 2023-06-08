О нас

Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении Ведется работа по определению точной даты следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 16:23
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Ведется работа по определению точной даты следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя информацию о переносе встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

"Мы надеемся, что эта встреча состоится в ближайшее время", - добавил А. Гаджизаде.

Он отметил, что, как правило, существует практика объявления точной даты проведения встречи принимающей стороной.

Напомним, что встречу глав МИД Азербайджана и Армении планировалось провести в Вашингтоне в июне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Aykhan Hajizada says 'work is underway' to define exact date of Bayramov-Mirzoyan meeting
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: “Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşünün dəqiq tarixinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparılır”

Самое читаемое

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi