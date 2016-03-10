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    Владимир Фекете: Ведется работа над подготовкой визита папы Римского в Азербайджан

    Нунций Ватикана на Южном Кавказе находится в Риме для обсуждения деталей визита

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Ведется работа над подготовкой визита папы Римского Франциска в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил ординарий Римской католической церкви в Азербайджане  Владимир Фекете.

    Он отметил, что в настоящее время нунций Ватикана на Южном Кавказе Марек Солчински находится в Риме для обсуждения деталей визита.

    По словам В.Фекете, точная дата визита главы Римской католической церкви в Баку пока неизвестна.

    Как ранее сообщали зарубежные СМИ, визит папы Римского на Южный Кавказ запланирован на сентябрь. 

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