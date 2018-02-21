Вечер памяти трагических событий в Ходжалы прошел в Чехии

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Международная ассоциация «АзИз» провела презентацию "Карабахских рассказов" Гюнель Анар гызы и повести "Черные подснежники" Ефима Абрамова и Лейлы Бегим, переведенных на чешский язык и изданных в Праге отдельной книгой.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу «АзИз», презентация книги прошла в Мраморном зале пассажа «Люцерна» – колыбели киностудии «Баррандов» при поддержке посольства Азербайджана в Чехии. Это был вечер памяти трагических событий в Ходжалы.

Специально на презентацию книги прилетел из Баку председатель союза писателей Азербайджана, известный писатель Анар.

Первым перед собравшимися выступил посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев. Он отметил важность и значимость издания такого сборника на чешском языке. Мы уверены, сказал посол, что эта книга послужит ещё большему пониманию между нашими народами и укреплению дружбы между тремя странами. Ф. Шафиев поделился с собравшимися и новой идеей авторов повести «Черные подснежники» - Ефима Абрамова и Лейлы Бегим. Идея эта, сказал он, заключается в создании художественного фильма на основе повести. Осуществление такого кинопроекта, добавил посол, может стать значимым культурным кинематографическим событием и в Чехии, и в Азербайджане. Мы примем самое активное участие в продвижении этого проекта, заверил посол.

Выступление писателя Анара слушали с большим вниманием – он говорил о тех трагических событиях, о народной боли и памяти, о недопустимости подобного в будущем. Писатель в первую очередь поблагодарил авторов, выразил свою благодарность генеральному директору международной ассоциации «АзИз», посольству Азербайджана и всем собравшимся на этот вечер, за оказанное внимание, за прекрасно изданную книгу, за интерес к истории Азербайджана и пообещал о более тесном сотрудничестве с израильскими писателями на страницах литературных изданий Республики.

Глава израильской делегации Лев Спивак рассказал о дружбе между израильскими и чешскими военными летчиками, которая возникла на заре зарождения государства Израиль и крепла с каждым годом. От имени делегации он поблагодарил Эльдара Валиева за прекрасный перевод с русского и азербайджанского языков на чешский язык.

Известный театральный актер Кристофер Ногинек прочитал отрывок из повести «Черные подснежники» и «Письмо отцу» из «Карабахских рассказов». Его проникновенное и эмоциональное выступление произвело на зрителей сильное впечатление, и было встречено продолжительными аплодисментами.

Своим выступлением украсила вечер в Мраморном зале Люцерны и студентка Пражской консерватории Эва Ашумова. Талантливая пианистка исполнила произведение композитора Клода Дебюсси «Лунный свет», композицию «Март» азербайджанского композитора Вагифа Мустафазаде, а также «Элегию» собственного сочинения.

Презентация вызвала большой интерес у представителей дипломатических миссий, журналистов, представителей творческой интеллигенции Чехии и многочисленных выходцев из Азербайджана.

На следующий день израильская делегация посетила Терезин – Терезинское гетто. Оно находится на берегу реки Огрже, в нескольких километрах от городка Литомержице. За годы войны в этот лагерь попали около 140 тысяч человек (среди них 15 тысяч детей), из которых около 33 тысячи погибли, а 88 тысяч были депортированы в Освенцим и другие лагеря смерти и были убиты.