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Серагельдин: Важное геополитическое положение Азербайджана позволяет решать глобальные проблемы

Серагельдин: Важное геополитическое положение Азербайджана позволяет решать глобальные проблемы Важное геополитическое положение Азербайджана, находящегося на пересечении востока и запада, позволяет решать глобальные проблемы.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 13:54
Серагельдин: Важное геополитическое положение Азербайджана позволяет решать глобальные проблемы

Важное геополитическое положение Азербайджана, находящегося на пересечении востока и запада, позволяет решать глобальные проблемы.

Как сообщает Report, об этом сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин заявил на пресс-конференции, посвященной 10-летнему юбилею Международного центра Низами Гянджеви.

По его словам, Азербайджан уже продемонстрировал, что обладает "специальным видением для региона".

Исмаил Серагельдин рассказал о деятельности Международного центра Низами Гянджеви, отметив, что многие крупные организации избрали его в качестве партнера. Также в мероприятиях центра участвуют высокопоставленные лица, министры, бывшие главы государств, премьер-министры ряда стран.

Отвечая на вопрос Report о будущих планах центра, он отметил, что в целом ежегодно Международный центр Низами Гянджеви проводит как минимум 10 мероприятий, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные глобальные проблемы: "Участники подобных мероприятий приходят к общим путям преодоления глобальных вызовов. Следующим таким мероприятием станет Глобальный бакинский форум".

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Версия на английском языке Serageldin: Azerbaijan's important geopolitical situation helps settle global problems
Версия на азербайджанском языке İsmail Serageldin: “Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi qlobal problemləri həll etməyə imkan verir”

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