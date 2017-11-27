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    Ватикан выпустил марку, посвященную визиту Папы Римского в Азербайджан - ФОТО

    Визит Папы Римского Франциска в Азербайджан состоялся 2-го октября прошлого года

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Ватикан выпустил марку, посвященную визиту Папы Римского в Азербайджан.

    Как сообщает Report, Ватикан выпустил специальные почтовые марки, посвященные визитам духовного лидера католиков Папы Римского Франциска в 2016 году. Марки, в частности, отображают его поездки в Мексику, Польшу, Грецию, Швецию, Армению, Грузию и Азербайджан.

    Напомним, визит Папы Римского Франциска в Азербайджан состоялся 2-го октября прошлого года.

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