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Ватикан проинформирован о мирных инициативах Азербайджана

Ватикан проинформирован о мирных инициативах Азербайджана Посол: Азербайджан выступает за мир, безопасность и развитие в регионе
Внешняя политика
16 ноября 2021 г. 12:36
Ватикан проинформирован о мирных инициативах Азербайджана

Посол Азербайджана во Франции и при Ватикане Рахман Мустафаев провел ряд встреч с представителями Святого престола, обсудив ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Состоялись встречи в Ватикане с заместителем Государственного секретариата Эдгаром П. Паррой и секретарем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем А Гиксотом, на которых обсуждены постконфликтная ситуация в нашем регионе, мирные инициативы Азербайджана, укрепление сотрудничества Азербайджана с Ватиканом", - говорится в публикации.

Как заявил посол Р. Мустафаев на пресс-конференции по итогам встреч в Ватикане, карабахский конфликт разрешен и настало время примирения: "Война закончилась, и конфликт закончился. В настоящее время важнейшей задачей является разминирование и восстановление освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территорий, делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией, а также подписание мирного соглашения между двумя странами. Пришло время примирения. Мы выступаем за мир, безопасность и развитие в регионе”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVatikan rəsmiləri Azərbaycanın sülh təşəbbüsləri barədə məlumatlandırılıb

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