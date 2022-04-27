"Азербайджан является важным и надежным партнером как на Южном Кавказе, так и в международном масштабе".
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Болгарии Васил Георгиев в ходе политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии.
Заместитель министра с удовлетворением отметил, что встречи, проведенные возглавляемой им делегацией в ходе его визита в Азербайджан, были плодотворными.
Он сказал, что его страна готова обсудить возможности сотрудничества в крупномасштабных торгово-экономических проектах, представляющих взаимный интерес. Георгиев подчеркнул, что министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска пригласила главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в свою страну.