Васил Георгиев: Азербайджан - важный и надежный партнер как на Южном Кавказе, так и в мире

Васил Георгиев: Азербайджан - важный и надежный партнер как на Южном Кавказе, так и в мире

Азербайджан является важным и надежным партнером как на Южном Кавказе, так и в международном масштабе.

https://static.report.az/photo/596318e3-d63b-3a71-bf07-e43ac51f7f44.png https://static.report.az/photo/596318e3-d63b-3a71-bf07-e43ac51f7f44.png