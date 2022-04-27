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Васил Георгиев: Азербайджан - важный и надежный партнер как на Южном Кавказе, так и в мире

Васил Георгиев: Азербайджан - важный и надежный партнер как на Южном Кавказе, так и в мире Азербайджан является важным и надежным партнером как на Южном Кавказе, так и в международном масштабе.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 23:28
Васил Георгиев: Азербайджан - важный и надежный партнер как на Южном Кавказе, так и в мире

"Азербайджан является важным и надежным партнером как на Южном Кавказе, так и в международном масштабе".

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Болгарии Васил Георгиев в ходе политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии.

Заместитель министра с удовлетворением отметил, что встречи, проведенные возглавляемой им делегацией в ходе его визита в Азербайджан, были плодотворными.

Он сказал, что его страна готова обсудить возможности сотрудничества в крупномасштабных торгово-экономических проектах, представляющих взаимный интерес. Георгиев подчеркнул, что министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска пригласила главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в свою страну.

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Версия на азербайджанском языке Vasil Georgiev: "Azərbaycan həm Cənubi Qafqazda, həm də dünyada mühüm və etibarlı tərəfdaşdır"

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