Вашингтонская встреча останется одной из важных страниц в истории внешней политики Азербайджана

Встреча в Вашингтоне останется одной из важных страниц в истории внешней политики нашей страны и будет способствовать укреплению и развитию отношений между Азербайджаном и США.

Об этом сказал Report ведущий консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО), политолог Султан Захидов.

По его словам, вашингтонскими соглашениями США признали новые геополитические реалии, созданные Азербайджаном на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны.

"Именно победа Азербайджана в 2020 году и однодневная антитеррористическая операция, проведенная в 2023 году, положили конец армяно-азербайджанскому конфликту. Это открыло путь к подписанию мирных документов и вынудило Армению изменить свое геополитическое направление. В противном случае Пашинян сегодня был бы не в Вашингтоне, а в Москве", - сказал Захидов.

Политолог отметил, что созданная Азербайджаном геополитическая среда позволяет открыть коммуникационные линии в регионе, использовать потенциал Южного Кавказа и обеспечить сотрудничество, стабильность и развитие:

"Победа в 2020 году заложила основу этого процесса. В 2022 году Азербайджан представил 5 ключевых принципов для достижения мира, текст был согласован и парафирован 8 августа 2025 года. Можно сказать, что архитектором этой встречи стал Азербайджан. Открытие Зангезурского коридора соединит Турцию с Центральной Азией и Южным Кавказом, а Европу с Китаем. В то же время это важный шаг с точки зрения развития мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Главное, чтобы Армения соблюдала эти соглашения и поддерживала процесс, изменив свою конституцию".

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на кампании по очернению со стороны некоторых сил, которые не могли смириться с победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, благодаря последовательным и прагматичным шагам страны на Южном Кавказе началось оживление:

"Конечно, некоторые региональные державы могут не желать открытия Зангезурского коридора. У них есть свои геополитические интересы, и они не хотят присутствия США в регионе. Но Азербайджан вместе с Турцией, США и другими странами-партнерами преодолеет все трудности. Это явный показатель победы Азербайджана как на военной, так и на политической арене".