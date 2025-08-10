Президент Ильхам Алиев не только восстановил территориальную целостность Азербайджана, но и реализовал новую мирную повестку в регионе

Историческая встреча в Вашингтоне и подписанные документы стали поворотным моментом в будущем Южного Кавказа.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Керимли.

По его словам, благодаря дальновидной политике и решительному лидерству президента Ильхама Алиева Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и положил конец многолетнему конфликту в регионе, реализовав новую повестку мира.

"Самый большой смысл мира, прежде всего, заключается в сохранении человеческой жизни. Для Азербайджана это означает спасение жизней десятков, сотен молодых людей, предотвращение новых страданий семей, предотвращение разрушений и трагедий, которые несет война", - подчеркнул А.Керимли.

Депутат обратил внимание, что шаги, предпринятые в Вашингтоне, не ограничиваются только дипломатическими документами, но также дарят надежду и будущее тысячам семей.

"В последние годы было немало внутренних и внешних сил, которые хотели вновь втянуть регион в войны. Эти силы с различными политическими, идеологическими и геополитическими мотивами хотели продолжения противостояния на Южном Кавказе. Однако президент Ильхам Алиев, закрепив историческую победу, достигнутую в 2020 году, полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и вместе с тем достиг главной стратегической цели постконфликтного периода – установления прочного мира", - указал Азер Керимли.

По словам парламентария, некоторые страны региона, в частности Иран, вместо реальной поддержки мирного процесса, иногда открыто, а иногда косвенно предпринимали шаги, разжигающие напряженность.

"Вместо уважения суверенных решений Азербайджана, вмешательство третьих сторон в наши внутренние дела не способствует стабильности в регионе. Любая страна, если она действительно выступает за мир, должна с уважением относиться к территориальной целостности соседей и отказаться от конфронтационной риторики. Искренние шаги Ирана в этом направлении были бы полезны как для региона, так и для двусторонних отношений.

Мы относимся с уважением ко всем государствам, которые уважают нас. Но если кто-то попытается разговаривать с нами языком давления, наш ответ будет немедленным и жестким.

Достижение мира означает не только прекращение военных действий, но и открытие новых экономических возможностей, транспортно-коммуникационных проектов и форматов регионального сотрудничества", - констатировал А. Керимли.

Он также отметил, что этот процесс укрепляет взаимное доверие между странами региона, создает безопасную среду для международных инвестиций и превращает Южный Кавказ в центр геоэкономического сотрудничества.

"Президент Ильхам Алиев успешно справился с исторической миссией благодаря лидерству, которое он продемонстрировал как во время войны, так и в мирном процессе. Объединив дипломатию и политическую волю, он принял фундаментальные решения, влияющие на судьбу как азербайджанского народа, так и региона.

Сегодня Азербайджан уже не только государство, обеспечивающее свою безопасность, но и выступающее гарантом мира и стабильности в регионе. Результаты визита главы государства в Вашингтон показали, что благодаря правильной стратегии и решительной защите национальных интересов даже самые сложные конфликты могут найти справедливое и устойчивое решение", - заключил Азер Керимли.