Госдеп не подтвердил утверждения Еревана по Карабаху, заявив о необходимости доказательств

Госдепартамент США не подтвердил утверждения Армении о якобы имевшей место в Карабахском регионе Азербайджана "этнической чистке".

Госдепартамент США не подтвердил утверждения Армении о якобы имевшей место в Карабахском регионе Азербайджана "этнической чистке".

Как передает Report , с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, США "крайне серьезно относятся к утверждениям об этнических чистках и геноциде".

"Но, как и всегда, вынесение вердикта по вопросам геноцида или этнических чисток требует обстоятельного процесса, основанного на доказательствах. На данный момент я не могу озвучить каких-либо заключений на этот счет", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Вашингтон высоко оценивается визит миссии ООН в регион. Миллер также сказал, что Госдеп призывает Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам, чтобы "обсудить остающиеся вопросы и в конечном итоге прийти к их решению".