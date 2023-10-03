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Госдеп не подтвердил утверждения Еревана по Карабаху, заявив о необходимости доказательств

Госдеп не подтвердил утверждения Еревана по Карабаху, заявив о необходимости доказательств Госдепартамент США не подтвердил утверждения Армении о якобы имевшей место в Карабахском регионе Азербайджана "этнической чистке".
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 02:08
Госдеп не подтвердил утверждения Еревана по Карабаху, заявив о необходимости доказательств

Госдепартамент США не подтвердил утверждения Армении о якобы имевшей место в Карабахском регионе Азербайджана "этнической чистке".

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, США "крайне серьезно относятся к утверждениям об этнических чистках и геноциде".

"Но, как и всегда, вынесение вердикта по вопросам геноцида или этнических чисток требует обстоятельного процесса, основанного на доказательствах. На данный момент я не могу озвучить каких-либо заключений на этот счет", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Вашингтон высоко оценивается визит миссии ООН в регион. Миллер также сказал, что Госдеп призывает Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам, чтобы "обсудить остающиеся вопросы и в конечном итоге прийти к их решению".

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqton İrəvanın Qarabağla bağlı iddialarını təsdiqləməyib: Sübutlara söykənməlidir

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