Вашингтон подтвердил интерес к скорейшему достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном

США в очередной раз подтвердили заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.
"Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже неоднократно выражали надежду на скорое достижение соглашения (между Баку и Ереваном - ред). Они оба подчеркивали это в своих выступлениях. Госсекретарь поднимает эту тему при каждой удобной возможности", - отметил Пиготт.
Отвечая на вопросы о возможном подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, а также позиции США в отношении Зангезурского коридора, представитель Госдепа рекомендовал дождаться объявления итогов встречи в Белом доме.