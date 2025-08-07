О нас

Вашингтон подтвердил интерес к скорейшему достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном

Внешняя политика
7 августа 2025 г. 22:44
Вашингтон подтвердил интерес к скорейшему достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном

США в очередной раз подтвердили заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

"Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже неоднократно выражали надежду на скорое достижение соглашения (между Баку и Ереваном - ред). Они оба подчеркивали это в своих выступлениях. Госсекретарь поднимает эту тему при каждой удобной возможности", - отметил Пиготт.

Отвечая на вопросы о возможном подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, а также позиции США в отношении Зангезурского коридора, представитель Госдепа рекомендовал дождаться объявления итогов встречи в Белом доме.

Версия на азербайджанском языке Vaşinqton Bakı ilə İrəvan arasında tezliklə sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlı olduğunu bir daha təsdiqləyib

