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Посол: Вашингтон поддерживает шаги Брюсселя по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Посол: Вашингтон поддерживает шаги Брюсселя по нормализации отношений между Баку и Ереваном Официальный Вашингтон поддерживает содействие Брюсселя процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
9 июня 2022 г. 10:21
Посол: Вашингтон поддерживает шаги Брюсселя по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Официальный Вашингтон поддерживает содействие Брюсселя процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

"США хотят видеть регион Южного Кавказа процветающим. Также очень важно открытие коммуникаций среди всех стран региона", заявил посол.

Он отметил, что визит помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в США был очень важным. В ходе него обсуждалось, какую роль играет США в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, Хикмет Гаджиев на этой неделе посетил США, где провел ряд встреч с официальными лицами, в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Версия на английском языке Ambassador: Washington supports Brussels’ steps to normalize Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmi Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşması üçün atılan addımları dəstəkləyir

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