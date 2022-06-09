Посол: Вашингтон поддерживает шаги Брюсселя по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Официальный Вашингтон поддерживает содействие Брюсселя процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Официальный Вашингтон поддерживает содействие Брюсселя процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

"США хотят видеть регион Южного Кавказа процветающим. Также очень важно открытие коммуникаций среди всех стран региона", заявил посол.

Он отметил, что визит помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в США был очень важным. В ходе него обсуждалось, какую роль играет США в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, Хикмет Гаджиев на этой неделе посетил США, где провел ряд встреч с официальными лицами, в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.