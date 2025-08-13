Ваша Лазло о договоренностях в Вашингтоне: Южный Кавказ может стать стратегическим торговым коридором

Саммит, прошедший между Баку и Ереваном, в ходе которого произошел процесс парафирования мирного договора между Арменией и Азербайджаном, знаменует собой монументальный дипломатический прорыв.

Итоги саммита в Вашингтоне 8 августа, в ходе которого Азербайджан и Армения, в том числе, парафировали текст мирного договора, знаменует собой монументальный дипломатический прорыв в мирном процессе.

Об этом Report заявил эксперт-экономист, старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений и торговли, профессор Ваша Ласло.

"Этот саммит представляет собой беспрецедентный дипломатический прорыв в конфликте, который длится уже более тридцати лет и унес десятки тысяч жизней. <…> На этом фоне вашингтонская встреча выделяется как символ политической воли и демонстрация меняющейся геополитической динамики, поскольку Соединенные Штаты берут на себя роль, которую долгое время занимала Россия", - сказал он.

Лазло отметил, что если стороны окончательно решат все вопросы, то Южный Кавказ может превратиться в стратегический коридор торговли и сотрудничества.

"Для Азербайджана формат договоренностей консолидирует недавние военные и дипломатические достижения, открывая экономические возможности. Для Армении в свою очередь, открываются перспективы стабильности, экономической интеграции и переосмысления внешнеполитического курса", - сказал эксперт, подчеркнув, что на повестке дня до сих пор остается важный вопрос о практических аспектах демаркации границы.

Он также отметил, что Венгрия неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за достижение договорных решений в многосторонних рамках.

"В Венгрии приветствуют исключение территориальных претензий из политической повестки дня Армении как потенциальную меру укрепления доверия <…>", - подчеркнул он.

Эксперт предупреждает о том, что стороны пока лишь парафировали мирный договор, поэтому существует ряд вопросов, от которых зависит достижение мира, в частности вопрос Карабаха в Конституции Армении.

"В случае невыполнения обязательств, обещание о мировой сделке Вашингтона рискует стать еще одной упущенной возможностью для завершения конфликта", - подытожил он.

Напомним, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, разблокированию коммуникаций в регионе.

Кроме этого, главы МИД двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.