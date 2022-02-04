Вархели: Партнерство с Азербайджаном важно для ЕС

Стратегическое партнерство с Азербайджаном с точки зрения обеспечения энергетической безопасности важно для ЕС.

Стратегическое партнерство с Азербайджаном с точки зрения обеспечения энергетической безопасности важно для ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Обеспечение энергетической безопасности останется приоритетом во время энергетического перехода. Поэтому стратегическое партнерство с Азербайджаном важно. Я благодарю Азербайджан не только за то, что он является важным надежным партнером, но и за его активную роль в области энергетической безопасности".