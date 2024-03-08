Эльшад Искандеров: Вандализм в отношении памятника Натаван во Франции - проявление радикализации Запада

Вандализм в отношении памятника азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван во Франции является проявлением радикализации Запада.

Вандализм в отношении памятника азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван во Франции является проявлением радикализации Запада.

Как сообщает Report, об этом посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искандеров заявил на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Подобные инциденты не должны происходить в наше время. Однако игнорировать это нельзя. Западная идеология уже начала радикализироваться. Вандализм является ярким доказательством этого", - заявил он.