Губернатор Кахраманмараша ознакомился с деятельностью азербайджанских волонтеров

Губернатор Зулькиф Даглы, генеральный прокурор Седат Челик и начальник полиции Омар Урхал, получившие назначение в регион после землетрясения в Кахраманмараше, посетили лагерь азербайджанских волонтеров.

Губернатор Зулькиф Даглы, генеральный прокурор Седат Челик и начальник полиции Омар Урхал, получившие назначение в регион после землетрясения в Кахраманмараше, посетили лагерь азербайджанских волонтеров.

Как сообщает Report, они высоко оценили деятельность волонтерской молодежи Азербайджана в братской стране и выразили им благодарность.

Азербайджанские волонтеры оказывают услуги тысячам людей в палаточных городках в пострадавших от стихийного бедствия регионах, а также разгружают, сортируют, распределяют продукты питания, одежду, медикаменты и различную помощь, раздают воду и горячие напитки местному населению.

Также они устанавливают специальные палатки для реабилитации и эффективной организации досуга детей, пострадавших от землетрясения, оказывают услуги по уходу и психологической поддержке сотням детей. Кроме того, наши волонтеры с медицинским образованием оказывают пострадавшим первичную медико-санитарную помощь.