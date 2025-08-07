Валерий Чечелашвили: Встреча в Вашингтоне значима как для Азербайджана и Армении, так и для Грузии

О нас

Внешняя политика
7 августа 2025 г. 16:10
Запланированная трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне вызвала серьезный резонанс в регионе.

Об этом грузинскому бюро Report заявил соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, известный политолог Валерий Чечелашвили.

По его словам, регион находится на пороге исторического события, и в настоящее время переживает поворотный момент в истории Южного Кавказа:

"Ожидания очень велики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп совместно работают над тем, чтобы вывести Южный Кавказ из-под влияния России. Мы уже видим, как это влияние снижается, и регион движется к стабильности".

Чечелашвили отметил, что данная встреча имеет большое значение не только для Азербайджана и Армении, но и для Грузии:

"Считаю, что в настоящее время существуют реальные возможности превратить Южный Кавказ из очага конфликтов и противоречий в регион стабильности и интеграции. Это позитивный шанс для всех трех стран".

Эксперт также подчеркнул растущий интерес США к региону и оценил это как стратегическую возможность:

"Раньше мы колебались: входит ли Южный Кавказ в палитру внешнеполитических интересов США? Теперь можно с уверенностью сказать, что да. США выделяют в данном направлении серьезные ресурсы".

Версия на английском языке Valeri Chechelashvili: Meeting in Washington significant for both Azerbaijan, Armenia, as well as for Georgia
Версия на азербайджанском языке Valeri Çeçelaşvili: Vaşinqtonda görüş yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, Gürcüstan üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır

