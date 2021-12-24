Валентина Матвиенко позвонила президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря председатель Совета федерации Федерального собрания Российской федерации Валентина Матвиенко позвонила президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву.

24 декабря председатель Совета федерации Федерального собрания Российской федерации Валентина Матвиенко позвонила президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Валентина Матвиенко поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелала ему крепкого здоровья, успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Валентину Матвиенко за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что двусторонние дружеские отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех областях, в том числе в сфере межпарламентского сотрудничества.