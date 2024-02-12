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Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева

Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 12:15
Валентина Матвиенко поздравила президента Ильхама Алиева

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с очередной убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики.

Выборы - важный этап в истории любого государства. Состоявшееся свободное волеизъявление граждан Азербайджана показало сплоченность нации, продемонстрировало высокий уровень доверия тому курсу, которым идет страна под Вашим мудрым руководством. Уверена, Ваши профессионализм и огромный опыт будут способствовать обеспечению социально-экономической стабильности, повышению благосостояния народа и неуклонному росту международного авторитета Азербайджанской Республики.

Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства. Они и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана.

Примите уверения в моем самом высоком уважении".

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Версия на английском языке Valentina Matvienko congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Valentina Matviyenko Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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