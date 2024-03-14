Экс-президент: У Латвии особые отношения с Азербайджаном

У Латвии особые отношения с Азербайджаном, и присутствие пяти бывших президентов этой страны на Глобальном Бакинском форуме является тому подтверждением.

У Латвии особые отношения с Азербайджаном, и присутствие пяти бывших президентов этой страны на Глобальном Бакинском форуме является тому подтверждением.

Об этом Report заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

Он подчеркнул, что особое отношение Латвии к Азербайджану будет продолжаться: "Мы не собираемся терять дружеские отношения, которые создавали на протяжении многих десятилетий".

Затлерс отметил, что Латвия и Азербайджан могут также сотрудничать в борьбе с изменением климата: "Это глобальная проблема, требующая глобального решения и сотрудничества. Мы с нетерпением ждем COP29. Глобальный Бакинский форум поддержит подготовку к данному мероприятию, и мы абсолютно уверены, что оно пройдет успешно, поскольку у Азербайджана есть очень хороший опыт в организации таких форумов и создании открытой среды для дискуссий”.

Он отметил, что Глобальный Бакинский форум также проводится на высоком уровне: "Первый день Глобального Бакинского форума является большим доказательством того, что этот форум очень успешен. С первой минуты начала данного мероприятия здесь проводятся очень активные дискуссии".