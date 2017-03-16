Бывший президент Латвии: Азербайджан развивается из года в год

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан из года в год развивается и развивает свою инфраструктуру.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в рамках V Бакинского Глобального форума.

Она отметила, что Азербайджан является территорией стабильности несмотря на то, что страна прошла через войну.

"Азербайджан после распада СССР прошел большой путь, как и Латвия. Однако Азербайджан благодаря своим богатым природным ресурсам имеет преимущество. Я вижу, как Азербайджан из года в год развивается и развивает свою инфраструктуру. В Азербайджане природные ресурсы служат интересам народа", - заявила Вике-Фрейберга.