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    Бывший президент Латвии: Азербайджан развивается из года в год

    Азербайджан является территорией стабильности

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан из года в год развивается и развивает свою инфраструктуру.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в рамках V Бакинского Глобального форума. 

    Она отметила, что Азербайджан является территорией стабильности несмотря на то, что страна прошла через войну. 

    "Азербайджан после распада СССР прошел большой путь, как и Латвия. Однако Азербайджан благодаря своим богатым природным ресурсам имеет преимущество. Я вижу, как Азербайджан из года в год развивается и развивает свою инфраструктуру. В Азербайджане природные ресурсы служат интересам народа", - заявила Вике-Фрейберга.  

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