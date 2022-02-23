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Вайнштейн: Московская декларация даст импульс развитию азербайджано-российского сотрудничества

Вайнштейн: Московская декларация даст импульс развитию азербайджано-российского сотрудничества Подписанная президентами Азербайджана и России декларация о союзническом взаимодействии состоит из более чем сорока важных пунктов. Их реализация даст еще больший толчок развитию отношений между странами.
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 17:02
Вайнштейн: Московская декларация даст импульс развитию азербайджано-российского сотрудничества

Подписанная президентами Азербайджана и России декларация о союзническом взаимодействии состоит из более чем сорока важных пунктов. Их реализация придаст еще больший импульс развитию отношений между странами.

Об этом российскому бюро Report заявил российский продюсер и режиссер Тимур Вайнштейн.

"Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина очень важна, потому что отношения между странами начинаются со взаимоотношений лидеров стран", - заявил он.

Вайнштейн подчеркнул, что подписанный накануне документ имеет колоссальное значение: "Хочется, чтобы отношения двух стран только развивались и оставались такими же теплыми".

22 февраля президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.

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