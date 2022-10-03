Вахид Гаджиев: Восстановительные работы в Зангилане ведутся в соответствии с Сан-Маринской декларацией

"Восстановительные и реконструкционные работы в Зангиланском районе проводятся в соответствии с Целями ООН и Сан-Маринской декларацией в области устойчивого развития".

"Восстановительные и реконструкционные работы в Зангиланском районе проводятся в соответствии с Целями ООН и Сан-Маринской декларацией в области устойчивого развития".

Как сообщает Report, об этом 3 октября в ходе панельных дискуссий в рамках 83-й сессии Комитета по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и землеустройства Европейской экономической комиссии ООН сказал специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев.

Он поделился с участниками сессии опытом Азербайджана по восстановительным и реконструкционным работам на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в Зангиланском районе и переселению населения. Спецпредставитель президента отметил, что основной целью всех этих работ является возвращение бывших вынужденных переселенцев на родину, создание необходимой инфраструктуры для их проживания.

Говоря о селе Агалы Зангиланского района, заново отстроенном на основании концепции "умное село", спецпредставитель президента подчеркнул, что здесь создана вся необходимая инфраструктура и переселено уже 66 семей, в общей сложности 326 человек.