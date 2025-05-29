Вагиф Садыхов: День независимости – важная дата для азербайджанского народа

День независимости — это важное событие для всего многомиллионного азербайджанского народа, день его гордости, который отмечается не только в стране, но и в почти 90 дипломатических представительствах Азербайджана по всему миру.

День независимости — это важное событие для всего многомиллионного азербайджанского народа, день его гордости, который отмечается не только в стране, но и в почти 90 дипломатических представительствах Азербайджана по всему миру.

Об этом европейскому бюро Report заявил посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, а также глава представительства страны при Евросоюзе Вагиф Садыхов.

"Разумеется, и в посольстве в Бельгии, в Брюсселе, который является не только столицей королевства, но и политическим центром всей Европы, где расположены Еврокомиссия, штаб-квартиры НАТО и других важных межгосударственных структур, празднование Дня независимости Азербайджана - особенно важное событие. Наше посольство ведет работу сразу по трем направлениям: развитие сотрудничества с Бельгией, Люксембургом и в целом с Европейским союзом. Здесь же в Брюсселе расположено еще одно значимое дипломатическое представительство Азербайджана – при НАТО", - отметил посол.

По словам дипломата, развевающийся над посольством трехцветный флаг был впервые поднят еще в 1918 году.

"Азербайджанский народ, наши шехиды отдавали свои жизни за то, чтобы он всегда высоко развевался над всей территорией нашей родины", - сказал он.

Вагиф Садыхов отметил, что о значении этой даты заявил в Лачыне на прошедшей трехсторонней встрече в верхах президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Я думаю, это важный месседж для нас, азербайджанских дипломатов, который мы должны использовать в своей ежедневной работе и при выполнении поставленных перед нами задач".

Посол также выразил большое удовлетворение открытием в Брюсселе бюро независимого азербайджанского информационного агентства.

"Это очень хороший факт, что такая значимая медиа-структура, как агентство Report открыло свое бюро в политическом центре Европы – Брюсселе", - заявил он.

Дипломат поздравил Report и всех его читателей с этим событием.