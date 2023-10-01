О нас

Вагиф Садыгов заявил, что армянские радикалы нападут на посольство Азербайджана в Брюсселе

Вагиф Садыгов заявил, что армянские радикалы нападут на посольство Азербайджана в Брюсселе Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов заявил, что представители "экстремистских организаций армянской диаспоры", проживающие в Бельгии, прибегнут к насилию перед посольством Азербайджа
Внешняя политика
1 октября 2023 г. 04:51
Вагиф Садыгов заявил, что армянские радикалы нападут на посольство Азербайджана в Брюсселе

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов заявил, что представители "экстремистских организаций армянской диаспоры", проживающие в Бельгии, прибегнут к насилию перед посольством Азербайджана в Брюсселе.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети.

В.Садыгов уточнил, что 1 октября в 14:00 экстремисты армянской диаспоры в Бельгии организуют митинг с аналогичными радикалами из Франции на развязке Роберта Шумана в Брюсселе.

"По имеющимся данным, после митинга экстремистские группировки планируют применить насилие против посольства Азербайджана, расположенного на проспекте Тервюрен, 282. Об этом проинформированы Министерство иностранных дел Бельгии и полиция Брюсселя. По данным армянских источников, приглашены также несколько бельгийских политиков. Эта провокация последует за последними аналогичными акциями насилия со стороны армянских радикалов против дипломатических представительств Азербайджана 29 сентября в Бейруте и 30 сентября в Лос-Анджелесе.

Проживающие в Бельгии члены радикальных армянских группировок, злоупотребляя гостеприимством бельгийского народа и свободами в этой стране, постоянно совершают нападки на Азербайджан. В 2021 году в результате насильственного нападения на посольство были ранены два гражданина Азербайджана.

Запланированные на завтра насильственные действия против посольства и его дипломатов направлены против мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, неустанных усилий ЕС и США в преддверии важной встречи на высшем уровне, запланированной на 5 октября в испанском городе Гранаде. Новый элемент этой игры заключается в том, что действия радикальных армянских групп в Бельгии также направлены против правительства Армении, которое обвиняют "предательстве национальных интересов". Самое шокирующее заключается в том, что армянские дипломаты в Брюсселе согласны поддерживать оперативный контакт с "дашнаками" и другими радикальными оппозиционными группами, представителям которых даже запретили посещать Армению", - подчеркнул дипломат.

Отметив высокий уровень нависшей угрозы, В.Садыгов добавил, что ожидает от полиции защиты зарубежной дипломатической миссии.

"Надеюсь, что здравый смысл возьмет вверх", - заключил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vaqif Sadıqov erməni radikallarının Azərbaycan səfirliyinə hücum edəcəyini bildirib

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi