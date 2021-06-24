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Постпред: Верховный комиссар ООН должен призвать Армению к выполнению своих обязательств

Постпред: Верховный комиссар ООН должен призвать Армению к выполнению своих обязательств “В настоящее время Азербайджан активно занимается восстановлением своих освобожденных территорий, чтобы обеспечить безопасное возвращение перемещенного азербайджанского населения. Однако мины, установленные Арменией в Азербайджане, продолжают угрожать жиз
Внешняя политика
24 июня 2021 г. 17:23
Постпред: Верховный комиссар ООН должен призвать Армению к выполнению своих обязательств

“В настоящее время Азербайджан активно занимается восстановлением своих освобожденных территорий, чтобы обеспечить безопасное возвращение туда вынужденных переселенцев. Однако мины, установленные Арменией в Азербайджане, продолжают угрожать жизни населения Азербайджана”.

Как сообщает “Report”, с таким заявлением выступил постоянный представитель Азербайджанской Республики при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве, посол Вагиф Садыгов на 47-й сессии Совета по правам человека.

По словам дипломата, Верховный комиссар ООН по правам человека должен призвать Армению выполнить свои обязательства по международному праву и немедленно передать карты минных полей Азербайджану.

“Азербайджан стремится к дальнейшему развитию сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека посредством конструктивного диалога и на основе новых реалий, которые возникли в нашем регионе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец почти 30-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном. Эти новые реалии должны быть учтены Управлением, в частности, в связи с коммуникациями на территории Азербайджана”, – добавил он.

Дипломат напомнил, что уважение территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела стран являются важными принципами, закрепленными в Уставе ООН.

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Версия на азербайджанском языке Daimi nümayəndə: BMT-nin Ali komissarı Ermənistandan öz öhdəliklərini yerinə yetirməyi tələb etməlidir
Версия на английском языке Permanent Rep: UN High Commissioner should urge Armenia to live up to its obligations

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