Вагиф Садыгов и Роман Василенко обсудили развитие взаимодействия Азербайджана и Казахстана

Вагиф Садыгов и Роман Василенко обсудили региональные и торговые связи

Посол Азербайджана в Бельгии и ЕС Вагиф Садыгов провел встречу с главой дипломатической миссии Казахстана в Брюсселе, ЕС, НАТО Романом Василенко, дипломаты обсудили вопросы развития сотрудничества между Баку и Астаной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Василенко в социальных сетях.

Казахстанский дипломат выразил признательность азербайджанскому коллеге за "теплый, поистине братский прием и содержательную беседу".

По словам Василенко, в ходе встречи дипломаты обсудили широкий круг тем - от истории до перспектив развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ситуации на Южном Кавказе, а также вопросов торговли и взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном.