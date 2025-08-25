О нас

Вагиф Садыгов и Роман Василенко обсудили развитие взаимодействия Азербайджана и Казахстана

Внешняя политика
25 августа 2025 г. 17:08
Посол Азербайджана в Бельгии и ЕС Вагиф Садыгов провел встречу с главой дипломатической миссии Казахстана в Брюсселе, ЕС, НАТО Романом Василенко, дипломаты обсудили вопросы развития сотрудничества между Баку и Астаной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Василенко в социальных сетях.

Казахстанский дипломат выразил признательность азербайджанскому коллеге за "теплый, поистине братский прием и содержательную беседу".

По словам Василенко, в ходе встречи дипломаты обсудили широкий круг тем - от истории до перспектив развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ситуации на Южном Кавказе, а также вопросов торговли и взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном.

Версия на английском языке Ambassadors of Azerbaijan and Kazakhstan discuss development of cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

