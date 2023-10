Вагиф Садыгов: Азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание

Спустя три десятилетия 300 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание по поводу этого преступления против человечности.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов написал в социальной сети "Х".

"Будучи признанными ООН сообществом беженцев в соответствии с международным гуманитарным правом, они требуют от ЕС оказать давление на своего союзника Армению, чтобы обеспечить их безопасное возвращение в свои дома в Армении после 30 лет ожидания правосудия", - отметил он.