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Вагиф Садыгов: Азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание

Вагиф Садыгов: Азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание Спустя три десятилетия 300 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание по поводу этого преступления против человечности.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 10:58
Вагиф Садыгов: Азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание

Спустя три десятилетия 300 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание по поводу этого преступления против человечности.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов написал в социальной сети "Х".

"Будучи признанными ООН сообществом беженцев в соответствии с международным гуманитарным правом, они требуют от ЕС оказать давление на своего союзника Армению, чтобы обеспечить их безопасное возвращение в свои дома в Армении после 30 лет ожидания правосудия", - отметил он.

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Версия на английском языке Ambassador: 300,00 Azerbaijanis still expect EU to break its deafening silence around crime against humanity
Версия на азербайджанском языке Səfir: "300 min azərbaycanlı Aİ-nin bəşəriyyətə qarşı cinayətlə bağlı sükutu pozacağını gözləyir"

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