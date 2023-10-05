Вагиф Садыгов: Азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание
Вагиф Садыгов: Азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчаниеСпустя три десятилетия 300 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание по поводу этого преступления против человечности.
Спустя три десятилетия 300 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении, все еще ждут, что ЕС нарушит свое молчание по поводу этого преступления против человечности.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов написал в социальной сети "Х".
"Будучи признанными ООН сообществом беженцев в соответствии с международным гуманитарным правом, они требуют от ЕС оказать давление на своего союзника Армению, чтобы обеспечить их безопасное возвращение в свои дома в Армении после 30 лет ожидания правосудия", - отметил он.
See below the opinion of almost 300,000 Azerbaijanis ethnically cleansed from Armenia at the beginning of the 90s, with hundreds massacred during the forced expulsion. Having been recognised by the UN as a refugee community in accordance with the international humanitarian law,… https://t.co/BEdCAFEFrm